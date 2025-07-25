Челябинск оказался в лидерах УрФО покупкам жилья в ипотеку

Исследование было проведено специалистами сервиса «Домклик». Оно показало, что на Челябинск приходится 7,49% всех сделок в УрФО по приобретению новостроек в ипотеку. На первом месте по этому вопросу расположился Екатеринбург, который может похвастаться 42,1% ипотечных новостроек, второе место заняла Тюмень результатом в 26,8%.