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Челябинск оказался в лидерах УрФО покупкам жилья в ипотеку

Аналитики изучили рынок нового жилья в Уральском федеральном округе, в числе прочего составив рейтинг уральских регионов по приобретению квартир через ипотечное кредитование.

Исследование было проведено специалистами сервиса «Домклик». Оно показало, что на Челябинск приходится 7,49% всех сделок в УрФО по приобретению новостроек в ипотеку. На первом месте по этому вопросу расположился Екатеринбург, который может похвастаться 42,1% ипотечных новостроек, второе место заняла Тюмень результатом в 26,8%.

По покупке вторичного жилья в ипотеку Челябинск также находится в лидирующей тройке. На его долю приходится 11% всей ипотечной «вторички» Уральского федерального округа. Как пишет издание «Коммерсант», которое опубликовало результаты данного исследования, на первом месте этого рейтинга снова оказался Екатеринбург с долей в 18%, на третьем месте расположилась Тюмень с 7,2%.

К слову, на 7 месте «вторичного» рейтинга находится еще один город Челябинской области — Магнитогорск. На него приходится доля в 3,4% всех вторичных квартир, проданных в УрФО через ипотечное кредитование. А в рейтинге ипотечных новостроек Магнитогорск занял 17 место (0,4%).