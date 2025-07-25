Экономист Балынин: рубль на 23% укрепился к доллару с начала года

«Рубль себя сейчас чувствует очень уверенно, дополнительная искусственная поддержка со стороны Банка России ему не нужна. На начало 2025 года доллар и евро стоили больше 100 рублей, сейчас же доллар меньше 80, а евро в районе 90. Юань был в районе 13,5 рублей, а сейчас менее 11», — сказал Балынин.