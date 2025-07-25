Экономист Балынин: рубль на 23% укрепился к доллару с начала года

Рубль с начала 2025 года укрепился на 23% к доллару, в январе доллар стоил более 100 рублей, а сейчас — меньше 80 рублей. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Рубль себя сейчас чувствует очень уверенно, дополнительная искусственная поддержка со стороны Банка России ему не нужна. На начало 2025 года доллар и евро стоили больше 100 рублей, сейчас же доллар меньше 80, а евро в районе 90. Юань был в районе 13,5 рублей, а сейчас менее 11», — сказал Балынин.
С начала года рубль к доллару укрепился примерно на 23%, к евро — примерно на 14%, к юаню — примерно на 19%, уточнил экономист.
«Наглядно видно, что рубль экономически здоров, поэтому нет ни малейшей предпосылки для начала разговора о необходимости какой-либо искусственной поддержки курса. В свою очередь, чтобы начать дискуссию о потенциально косвенном влиянии на курсы иностранных валют, мы должны увидеть значимые изменения ключевой ставки, но этого точно не будет на ближайшем заседании», — добавил собеседник aif.ru.
По мнению Балынина, реакции курсов валют на решение по ключевой ставке на заседании совета директоров Банка России 25 июля практически не будет.
Ранее Балынин сообщил, что Центробанк может снизить ключевую ставку до 18,5% на заседании 25 июля.