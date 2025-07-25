На челябинских заправках дорожает бензин и дешевеет солярка

Аналитиками были изучены ценники на заправках, актуальные с 15 по 21 июля. В Челябинской области в эту неделю средняя цена автотоплива поднялась на 20 копеек до уровня в 57,80 ₽ за литр. Самым подорожавшим оказался бензин марки АИ-95. Он вырос в цене сразу на 22 копейки и сейчас его средняя стоимость на челябинских заправках составляет 59,37 ₽ Следом по динамике цен идет бензин марки АИ-92, который увеличился в цене на 19 копеек до 54,15 ₽ за литр. Цена на бензин марки АИ-98 и выше за неделю не изменилась, эта позиция в Челябинской области по-прежнему находится на уровне 81,85 ₽ за литр.