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На челябинских заправках дорожает бензин и дешевеет солярка

Федеральная служба государственной статистики представила очередной срез средних цен на автомобильное топливо в разных российских регионах.

Источник: Reuters

Аналитиками были изучены ценники на заправках, актуальные с 15 по 21 июля. В Челябинской области в эту неделю средняя цена автотоплива поднялась на 20 копеек до уровня в 57,80 ₽ за литр. Самым подорожавшим оказался бензин марки АИ-95. Он вырос в цене сразу на 22 копейки и сейчас его средняя стоимость на челябинских заправках составляет 59,37 ₽ Следом по динамике цен идет бензин марки АИ-92, который увеличился в цене на 19 копеек до 54,15 ₽ за литр. Цена на бензин марки АИ-98 и выше за неделю не изменилась, эта позиция в Челябинской области по-прежнему находится на уровне 81,85 ₽ за литр.

А вот дизельное топливо на челябинских заправках пошло вниз в цене. За последнюю неделю его средняя стоимость опустилась на 4 копейки до 69,97 ₽ за один литр.