В Госдуме забили тревогу из-за тысяч АЗС с дешевым топливом

В связи с этим часть участников рынка выступает за полный запрет работы нестационарных заправок на трассах и улицах общего пользования. В Госдуме пока не обсуждают полную отмену мобильных АЗС, однако намерены пересмотреть положения ряда законодательных актов, в том числе закона о торговле, а также Земельного и Градостроительного кодексов, чтобы ужесточить контроль за деятельностью таких объектов.