В Красноярске магазин оштрафовали на 20 тысяч за продажу обуви без маркировки

В Красноярске магазин, расположенный на Красрабе, оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу обуви без маркировки. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, сработала система «Честный знак» — обувь из этой торговой точки не была зарегистрирована в системе. Следовательно, ее легальное происхождение, качество и безопасность ничем не подтверждены.
Специалисты выехали на место и обнаружили целую партию: 122 пары общей стоимостью 190 тысяч рублей. Это 42 пары мужских и женских кроссовок, а также 80 пар детской обуви (угги, ботинки, дутики). На все наложен арест.
Предприниматель оплатил штраф, однако судьбу арестованного товара решит суд, материалы административного дела уже переданы туда.