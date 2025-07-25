В Красноярске магазин оштрафовали на 20 тысяч за продажу обуви без маркировки

В Красноярске магазин, расположенный на Красрабе, оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу обуви без маркировки. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, сработала система «Честный знак» — обувь из этой торговой точки не была зарегистрирована в системе. Следовательно, ее легальное происхождение, качество и безопасность ничем не подтверждены.