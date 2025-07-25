В России могут появиться дома для дешевой аренды жилья

Госдума планирует рассмотреть законопроект о строительстве доходных домов, предназначенных для недорогой аренды жилья, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Парламентарий объяснил, что сейчас по закону нельзя построить дом для сдачи жилья в аренду. С точки зрения юридических норм в России не существует общежитий или аппартаментов, есть только жилые дома и нежилые здания, отметил Кошелев. Поэтому необходимо ввести понятие «жилое помещение для временного проживания», пояснил депутат.
Законопроект легализует строительство доходных домов и аппартаментов. Для них будет доступна вся социальная инфраструктура, а жильцы смогут прописываться, отметил Кошелев. К примеру, граждане будут получать временную регистрацию на время действия договора аренды.
Предполагается, что доходный дом будет дешевле аренды жилья в обычном многоквартирном доме, пишет РИА «Новости».