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В России могут появиться дома для дешевой аренды жилья

Госдума планирует вернуть в страну доходные дома.

Источник: IrkutskMedia.ru

Госдума планирует рассмотреть законопроект о строительстве доходных домов, предназначенных для недорогой аренды жилья, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий объяснил, что сейчас по закону нельзя построить дом для сдачи жилья в аренду. С точки зрения юридических норм в России не существует общежитий или аппартаментов, есть только жилые дома и нежилые здания, отметил Кошелев. Поэтому необходимо ввести понятие «жилое помещение для временного проживания», пояснил депутат.

Законопроект легализует строительство доходных домов и аппартаментов. Для них будет доступна вся социальная инфраструктура, а жильцы смогут прописываться, отметил Кошелев. К примеру, граждане будут получать временную регистрацию на время действия договора аренды.

Предполагается, что доходный дом будет дешевле аренды жилья в обычном многоквартирном доме, пишет РИА «Новости».