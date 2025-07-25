«Росконгресс»: Ключевую ставку ЦБ могут снизить до 16% к концу года

Ключевая ставка ЦБ к концу 2025 года может снизиться до 16 процентов. Об этом со ссылкой на доклад «Росконгресса» сообщает РИА Новости.
«При прогнозируемой инфляции 7−8 процентов реальная ставка составит около 9−10 процентов, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики», — говорится в документе.
Вместе с тем, заверяют аналитики, понижение до этого показателя существенно не повлияет на инфляцию и резко не ослабит рубль.
Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в снижении ключевой ставки Банка России более чем на 1 процентный пункт до конца 2025 года.
На этом фоне экономист, специалист в сфере финансовых рынков Ольга Гогаладзе посоветовала россиянам продлить депозиты по действующим в данный момент ставкам.