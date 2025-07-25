Глава Минфина Беларуси Селиверстов рассказал об обсуждении с Россией рефинансирования старых долгов

Селиверстов прокомментировал переговоры делегаций Беларуси и России на полях Международной экологической конференции в Горно-Алтайске. Среди основных тем были, в том числе, привлечение инвестиций как на конкретные проекты, так и несвязанное финансирование, а также рефинансирование старых долгов.