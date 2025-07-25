Глава Минфина Беларуси Селиверстов рассказал об обсуждении с Россией рефинансирования старых долгов

Глава Министерства финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал об обсуждении с Россией рефинансирования старых кредитов Беларуси, пишет БелТА.
Селиверстов прокомментировал переговоры делегаций Беларуси и России на полях Международной экологической конференции в Горно-Алтайске. Среди основных тем были, в том числе, привлечение инвестиций как на конкретные проекты, так и несвязанное финансирование, а также рефинансирование старых долгов.
«Сегодня в топе вопросы финансирования нефтепереработки, вопросы привлечения финансирования в бюджет. Мы активно взаимодействуем по финансированию как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются», — сказал глава белорусского Минфина.
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