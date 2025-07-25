Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин РФ изучает возможность установления разных ставок по ипотеке

Правительство России анализирует возможность введения дифференцированных ставок по льготной ипотеке. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Власти изучают идею дифференцировать ставку по семейной ипотеке, заявил Хуснуллин.

Правительство России анализирует возможность введения дифференцированных ставок по льготной ипотеке. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом», — сказал Хуснуллин. Цитата по ТАСС.

Ранее в Государственной думе предложила соответствующим министерствам рассмотреть возможность установления дифференцированных ставок по семейной ипотеке, учитывая регион проживания заемщиков и число детей в семье. Как заявил председатель органа Вячеслав Володин, ставка по ипотечным кредитам в стране плоская и не учитывает различные доходы в регионах. Около 40% всех кредитов, выданных по программе семейной ипотеки, приходится на Москву, передает RT.

В то же время депутат Государственной думы Светлана Бессараб выступила с инициативой внедрить в России программы льготной аренды жилья и ипотечного кредитования для молодых граждан, пишет «Царьград». Это, по ее мнению, может облегчить их переход к самостоятельной жизни.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше