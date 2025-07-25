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Мишустин высказался об обработке бытовых отходов в России

Мишустин: Россия формирует экономику замкнутого цикла.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России формирует экономику замкнутого цикла. Сейчас в стране более половины твёрдых коммунальных отходов идёт на обработку. Об этом на пленарном заседании международной экологической конференции заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Построено около трехсот объектов для комплексного обращения с мусором», — отметил глава кабмина.

Ранее директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая заявила, что в России ежегодно 100 тысяч тонн строительных отходов могли бы становиться стройматериалами. Это позволило бы совершить еще один шаг к развитию экономики замкнутого цикла.

Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга рассказал, что необходимо России для развития экономики замкнутого цикла.