Мишустин высказался об обработке бытовых отходов в России

Правительство России формирует экономику замкнутого цикла. Сейчас в стране более половины твёрдых коммунальных отходов идёт на обработку. Об этом на пленарном заседании международной экологической конференции заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Построено около трехсот объектов для комплексного обращения с мусором», — отметил глава кабмина.
Ранее директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая заявила, что в России ежегодно 100 тысяч тонн строительных отходов могли бы становиться стройматериалами. Это позволило бы совершить еще один шаг к развитию экономики замкнутого цикла.
Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга рассказал, что необходимо России для развития экономики замкнутого цикла.