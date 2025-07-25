Мишустин высказался об обработке бытовых отходов в России

Ранее директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая заявила, что в России ежегодно 100 тысяч тонн строительных отходов могли бы становиться стройматериалами. Это позволило бы совершить еще один шаг к развитию экономики замкнутого цикла.