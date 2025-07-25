«Белоруснефть» заявила, что 56% запасов углеводородов в Беларуси трудноизвлекаемые

Заместитель генерального директора по геологии «Белоруснефти» Петр Повжик заявил, что 56% запасов углеводородов в Беларуси трудноизвлекаемые. Его слова приводит БелТА.
Также, по его словам, всего в Беларуси порядка 46 миллионов извлекаемых запасов. А тенденция такова, что объем добычи в регионе будет идти в рост.
«В связи с этим наша задача — повышение компетенций, знаний и технологических прорывов, приобретение и внедрение лучших мировых практик, чтобы мы и далее могли повышать качество освоения и увеличивать объемы извлечения трудноизвлекаемых запасов», — сказал Повжик, заметив, что достойные лаборатории, программы и компетенции сотрудников в компании имеются.
Как замечает агентство, в 2025-м «Белоруснефть» видит свою задачу в преодолении двухмиллионного уровня добычи нефти — то есть выйти на показатели, которых предприятие достигало более 30 лет назад. План же к 2030 году — рост добычи до 2,3 миллиона тонн.
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