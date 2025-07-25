«Белоруснефть» заявила, что 56% запасов углеводородов в Беларуси трудноизвлекаемые

Как замечает агентство, в 2025-м «Белоруснефть» видит свою задачу в преодолении двухмиллионного уровня добычи нефти — то есть выйти на показатели, которых предприятие достигало более 30 лет назад. План же к 2030 году — рост добычи до 2,3 миллиона тонн.