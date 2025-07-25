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Новый павильон с товарами Приморья откроется во Владивостоке

Жители и гости города смогут купить фермерские продукты и сувениры с местной символикой.

Источник: Без источника

Во Владивостоке 15 августа на улице Адмирала Фокина откроется новый павильон с продукцией приморских производителей. Здесь представят фермерские сыры, колбасы, морепродукты, полуфабрикаты, а также сувениры с айдентикой Приморского края.

Как сообщила Татьяна Музыченко, заместитель генерального директора Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», павильон создан для расширения ассортимента местных товаров и поддержки малого бизнеса. Участие в проекте могут принять производители продуктов и сувениров, подав заявку на сайте центра.

«Предприниматели получат оборудованные места для торговли по льготным условиям», — отметила Музыченко.

В первом павильоне уже сейчас можно купить мед, кедровые орехи, косметику на их основе, одежду с приморской символикой, а также сувениры ручной работы — деревянные маяки, стеклянные изделия и украшения из эпоксидной смолы.

Подать заявку на участие можно по ссылкам:

Для сувенирной продукции.

Для пищевых производителей.

Открытие новой площадки позволит туристам увезти с собой вкусные и памятные подарки из Дальнего Востока, а местным предпринимателям — расширить рынок сбыта.