Хуснуллин предположил, насколько снизится ключевая ставка в ближайшее время

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ожидаемое снижение ключевой ставки оказывает влияние на депозитные предложения банков. Эксперт подчеркнул, что в июне 2025 года годовой уровень инфляции снизился до 9,4%, что является улучшением по сравнению с маем, пишет 360.ru. По оценкам Щербаченко, к концу текущего года ключевая ставка может достичь отметки в 16%.