Хуснуллин предположил, насколько снизится ключевая ставка в ближайшее время

Хуснуллин полагает, что ключевую ставку снизят на два п.п.
Банк России, вероятно, примет решение о снижении ключевой ставки на два процентных пункта — до 18% уже сегодня, 25 июля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Хотелось бы четыре [процентных пункта] минимум. Но думаю, что будет два», — заявил Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможном изменении ключевой ставки Центробанка и его влиянии на строительную отрасль. Слова вице-премьера передает ТАСС.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ожидаемое снижение ключевой ставки оказывает влияние на депозитные предложения банков. Эксперт подчеркнул, что в июне 2025 года годовой уровень инфляции снизился до 9,4%, что является улучшением по сравнению с маем, пишет 360.ru. По оценкам Щербаченко, к концу текущего года ключевая ставка может достичь отметки в 16%.