Новосибирская компания «Акра» засудила аграриев из Кемерово за некачественный горох

Хотя аграрии сразу же в июне вернули 10,7 млн рублей, в «Акре» потребовали ещё неустойку — 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки, всего 250 тысяч рублей. И — проценты за пользование деньгами. Предоплата в 10,7 миллиона была на счету кемеровчан с 21 мая по 14 июня 2024 года, так что набежало, по подсчетам истца, 110 тысяч рублей.