Новосибирская компания «Акра» засудила аграриев из Кемерово за некачественный горох

Компания «Акра» из Новосибирска подала иск в Арбитражный суд на ООО «КДВ-Агро» из Кемеровской области за поставку некачественного гороха. Юристы требовали взыскать с аграриев убытки в 3,6 млн рублей — разницу в цене гороха на момент сделки и её расторжения, а также неустойку и убытки от перевозки. Об этом BFM-Новосибирск сообщил источник в суде.
ООО «КДВ-Агро» в ответ просили суд отказать в иске в полном объеме. В ходе разбирательства выяснилось, что, хотя аграрии обязаны были продать пищевой горох, который соответствует ГОСТу 28674−2019, продукт оказался некачественным.
По ГОСТу, в горохе допускается не более 14% влаги, до 8% — зерновой примеси, сорняков — до 2%. Он должен быть «в здоровом состоянии», без затхлого, кислого запаха или плесени, вредителей и токсинов.
23 мая 2024 кемеровчане отгрузили компании «Акра» 56,2 тонны гороха. Причем новосибирцы, оплатив 10,7 млн рублей, согласились на самовывоз. Однако при проверке гороха выявили запах, несвойственный здоровому зерну. И — вернули обе партии, из двух грузовиков.
Кемеровчане заверили, что в дальнейшем будут поставлять качественный горох, и руководство «Акры» рискнуло заказать ещё партию.
В июне 2024 года новосибирская компания пригнала под горох одну машину, но уже при погрузке снова почувствовали знакомый затхлый запах и выявили его причину — прелый, слипшийся в комки горох. Погрузку прекратили и вывозить такой продукт отказались. Экспертизу качества гороха не проводили, поскольку аграрии признали его недостатки.
После этого «КДВ-Агро» предложило расторгнуть договор, вернуть предоплату и возместить стоимость транспортных расходов.
Хотя аграрии сразу же в июне вернули 10,7 млн рублей, в «Акре» потребовали ещё неустойку — 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки, всего 250 тысяч рублей. И — проценты за пользование деньгами. Предоплата в 10,7 миллиона была на счету кемеровчан с 21 мая по 14 июня 2024 года, так что набежало, по подсчетам истца, 110 тысяч рублей.
Проверив расчеты, судья уменьшила сумму неустойки до 147 тысяч рублей, а проценты за пользование чужими деньгами — до 18,7 тысяч рублей.
«У ответчика не было обязанности по возврату предоплаты до момента расторжения договора. Она возникла после отказа поставщика от договора 10 июня. Предоплата возвращена 14 июня. Поэтому проценты начисляются с 11 по 14 июня 2024 года», — пояснила судья.
В итоге суд принял решение взыскать с аграриев в пользу компании «Акра» неустойку в 147 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами — 18,7 тысяч и убытки от перевозки некачественного гороха — 264 тысячи рублей. Всего — 430 тысяч рублей.
Решение еще не вступило в законную силу.