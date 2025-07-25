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В Петербурге ограничат движение от «Максидома» до «Китай-города»

Это касается развязки КАД с Выборгским шоссе.

В Петербурге на транспортной развязке КАД с Выборгским шоссе с 25 июля по 19 августа 2025 года ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что на каждом из двух съездов перекроют одну полосу. Скорость движения ограничится до 40 км/ч.

Такие меры предприняли в связи с ремонтом путепровода от «Максидома» к ТК «Китай-город». На объектах планируется окраска железобетонных конструкций с пескоструйной подготовкой.

Уточняется, что работы пройдут по утвержденной схеме: участок оградят барьерами, установят временные знаки и сигнальные фонари. Ограничения также необходимы для монтажа временных конструкций и лесов.