В Петербурге ограничат движение от «Максидома» до «Китай-города»

В Петербурге на транспортной развязке КАД с Выборгским шоссе с 25 июля по 19 августа 2025 года ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Отмечается, что на каждом из двух съездов перекроют одну полосу. Скорость движения ограничится до 40 км/ч.
Такие меры предприняли в связи с ремонтом путепровода от «Максидома» к ТК «Китай-город». На объектах планируется окраска железобетонных конструкций с пескоструйной подготовкой.
Уточняется, что работы пройдут по утвержденной схеме: участок оградят барьерами, установят временные знаки и сигнальные фонари. Ограничения также необходимы для монтажа временных конструкций и лесов.