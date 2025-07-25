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Аэропорт Чумикана подготовят к ночным рейсам в Хабаровском крае

Работы по установке светосигнального оборудования завершат в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту поселка Чумикана Хабаровского края продолжаются работы по установке светосигнального оборудования. Это позволит принимать и отправлять самолеты не только днем, но и вечером или ранним утром. Завершение всех этапов запланировано на сентябрь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказали в ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», уже проложена траншея, в которую уложили высоковольтный кабель протяженностью почти два километра — 1987 метров. Грунт уплотнили, сверху установили железобетонные плиты.

После установки светосигнальных огней аэропорт сможет работать в темное время суток. Это особенно важно в зимний период, когда световой день короткий. У авиакомпаний, в том числе у «Хабаровских авиалиний», появятся дополнительные возможности для выполнения рейсов.

Сейчас в крае такими системами уже оборудованы аэропорты Хабаровска, Николаевска-на-Амуре и Богородского. Чумикан станет следующим шагом к повышению транспортной доступности отдаленных районов региона.