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Количество полос на М-4 «Дон» может увеличиться до шести

Ростовская область, 25 июля 2025. DON24.RU. Количество полос на трассе М-4 «Дон» может увеличиться до шести. По словам профессора кафедры «Автомобильные дороги» дорожно-транспортного факультета ДГТУ Артема Тиратуряна, это повысит привлекательность донского региона.

«Это на текущий момент главная автомагистраль страны. Конечно, ее расширение напрашивалось очень давно. Четыре полосы движения объективно для автомобильной дороги такого уровня — это мало. (…). Шесть полос всегда позволяют в большей степени разгрузить автомобильную дорогу. В том числе, пусть и ненамного, не ключевым образом, но повысить ее транспортно-эксплуатационное состояние и сроки службы», — рассказал Артем Тиратурян в первом выпуске совместного проекта медиагруппы «РБК Юг и Северный Кавказ» и «ДОН 24» «Стратегия развития».

В рамках проекта специалисты обсуждают актуализацию «Стратегии развития» до 2030 года, которая реализуется в Ростовской области по инициативе врио губернатора Юрия Слюсаря. Все предложения будут приняты во внимание при доработке Стратегии и формировании бюджета на предстоящие три года.