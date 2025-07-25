Количество полос на М-4 «Дон» может увеличиться до шести

«Это на текущий момент главная автомагистраль страны. Конечно, ее расширение напрашивалось очень давно. Четыре полосы движения объективно для автомобильной дороги такого уровня — это мало. (…). Шесть полос всегда позволяют в большей степени разгрузить автомобильную дорогу. В том числе, пусть и ненамного, не ключевым образом, но повысить ее транспортно-эксплуатационное состояние и сроки службы», — рассказал Артем Тиратурян в первом выпуске совместного проекта медиагруппы «РБК Юг и Северный Кавказ» и «ДОН 24» «Стратегия развития».