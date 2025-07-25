Глава МАРТ Карпович сказал, что еще 363 позиции требуют импортозамещения в Беларуси

«На 2025 год большая часть товаров, производство которых осуществляется в республике, но в недостаточном количестве и ассортименте или которые не полностью удовлетворяют спрос по отдельным параметрам (свойствам), а также не производимые в нашей стране, — это товары непродовольственной группы», — говорит Карпович.