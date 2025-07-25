Глава МАРТ Карпович сказал, что еще 363 позиции требуют импортозамещения в Беларуси

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович рассказал газете «Республика», что еще 363 позиции требуют импортозамещения в Беларуси.
Речь идет о списках, которые МАРТ с другими заинтересованными структурами разрабатывает ежегодно. В них те потребительские товары, которые предлагаются для освоения производства и выпуска импортозамещающей продукции. Таким образом прогнозируется развитие ассортимента с учетом конъюнктуры рынка.
«На 2025 год большая часть товаров, производство которых осуществляется в республике, но в недостаточном количестве и ассортименте или которые не полностью удовлетворяют спрос по отдельным параметрам (свойствам), а также не производимые в нашей стране, — это товары непродовольственной группы», — говорит Карпович.
А вот наибольших результатов, по словам министра, в плане импортозамещения достигли белорусские кондитеры, а также майонезная и соковая отрасли.
«Закрыт вопрос твердых и полутвердых сыров, освоено производство сыров с белой плесенью и голубой плесенью, мясных деликатесов — хамона, прошутто, пармской ветчины. Есть у нас выбор своих моющих и чистящих средств, косметической продукции и др. Успешно стартовал выпуск отечественных ноутбуков, запускается производство планшетов, — отметил глава МАРТ. — Особой популярностью пользуется белорусский трикотаж, сочетающий хорошее качество и приемлемые цены».
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А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.
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