Строительство новой поликлиники горбольницы № 4 стартовало в Воронеже

Как сообщает региональный Минздрав, шестиэтажное медучреждение появится в микрорайоне «Боровое». В здании разместятся взрослое и детское отделения, дневные стационары, женская консультация, стоматологические кабинеты и лаборатории.
Сейчас идет строительство фундамента. Ожидается, что поликлиника будет готова во второй половине 2027 года.
Накануне «МК в Воронеже» информировал о почти завершенном строительстве новой детской поликлиники в Бобровском районе. Двухэтажное учреждение рассчитано на 60 посещений в день.