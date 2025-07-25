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Строительство новой поликлиники горбольницы № 4 стартовало в Воронеже

В Железнодорожном районе Воронежа началось возведение новой поликлиники городской больницы № 4.

Как сообщает региональный Минздрав, шестиэтажное медучреждение появится в микрорайоне «Боровое». В здании разместятся взрослое и детское отделения, дневные стационары, женская консультация, стоматологические кабинеты и лаборатории.

Сейчас идет строительство фундамента. Ожидается, что поликлиника будет готова во второй половине 2027 года.

Накануне «МК в Воронеже» информировал о почти завершенном строительстве новой детской поликлиники в Бобровском районе. Двухэтажное учреждение рассчитано на 60 посещений в день.