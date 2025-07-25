Самарский «Союз-2.1б» успешно стартовал с космодрома Восточный

Также на свои орбиты отправились 18 малых космических аппаратов, среди которых — девять малых космических аппаратов разработки Геоскана. Спутники будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать физические процессы в ближнем космосе и многое другое.