«Росконгресс» предсказал снижение ключевой ставки до 16 процентов

Кроме того, в докладе предлагается, чтобы Банк России начал цикл последовательного понижения ставки с уменьшения на два процентных пункта уже в июле 2025 года. После этого аналитики советуют сделать паузу для оценки макроэкономических показателей и корректировки дальнейших шагов по монетарной политике.