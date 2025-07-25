В России в августе ожидается резкое снижение цен на картофель

Она отметила, что в августе 2025 года ожидаются изменения в стоимости разных групп товаров первой необходимости. Так, ожидается сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Например, картофель может подешеветь со 100 до 50 рублей за килограмм, морковь — с 99 до 60 рублей за килограмм, яблоки и груши — со 120 до 80 рублей и с 259 до 180 рублей килограмм соответственно. Снижение цен на лук и капусту также может составить 30−40%. Доступнее станут дыня и арбуз, томаты, огурцы и зелень.