В России в августе ожидается резкое снижение цен на картофель

В августе картофель в российских магазинах может подешеветь в два раза, по сравнению с июнем, рассказала экономист Люза Байгузина в разговоре с «Газетой.Ru».
Она отметила, что в августе 2025 года ожидаются изменения в стоимости разных групп товаров первой необходимости. Так, ожидается сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Например, картофель может подешеветь со 100 до 50 рублей за килограмм, морковь — с 99 до 60 рублей за килограмм, яблоки и груши — со 120 до 80 рублей и с 259 до 180 рублей килограмм соответственно. Снижение цен на лук и капусту также может составить 30−40%. Доступнее станут дыня и арбуз, томаты, огурцы и зелень.
В то же время Байгузина прогнозирует рост цен на мясные изделия. Говядина и свинина могут подорожать на 3−4%, что связано с увеличением спроса и сезонностью производства. Непродовольственные товары первой необходимости могут вырасти в цене на 3−5% на фоне инфляции и изменений производственных затрат.
Ранее Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство сельского хозяйства согласовали предложения по механизму «вилки» цен.