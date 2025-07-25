Аналитики назвали самые дефицитные профессии на Среднем Урале. В Свердловской области не хватает врачей, фармацевтов, поваров и других специалистов. Сервис hh.ru поделился, кому работодатели готовы платить больше всего в 2025 году.
Рынок труда Свердловской области этим летом переживает дефицит специалистов в сфере здравоохранения. Наиболее остро ощущается нехватка квалифицированных врачей: на каждую вакансию в среднем приходится менее половины резюме соискателей.
Заработная плата врачей заметно выросла, достигнув медианы в размере почти 100 тысяч рублей — эта сумма существенно превосходит средний заработок жителей региона, составляющий порядка 70 тысяч рублей.
Помимо медиков, недостаток кадров отмечается также среди представителей фармацевтической отрасли, персонала предприятий общественного питания, включая поваров, пекарей и кондитеров, менеджеров торговых точек и даже директоров крупных сетевых компаний.
— При этом к самым высокооплачиваемым дефицитным специалистам относятся в этом году токари, фрезеровщики, шлифовщики — рыночный уровень зарплат для них достиг в Свердловской области 141,4 тыс. рублей, — уточняют специалисты.
Тем не менее, высокая востребованность некоторых профессий не гарантирует высокую оплату труда. Например, фармацевты и провизоры, хотя и являются нужными специалистами, зарабатывают меньше среднерыночных показателей, получая в среднем около 65−66 тысяч рублей. Еще ниже находятся доходы поваров, пекарей и кондитеров — чуть больше 59 тысяч рублей, а медсестры и санитарки получают примерно 53 тысячи рублей. Самая скромная оплата предусмотрена для низкоквалифицированного персонала, такого как дворники, чей ежемесячный доход редко превышает 38 тысяч рублей.