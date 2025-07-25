Аналитики назвали самые дефицитные профессии на Среднем Урале

Тем не менее, высокая востребованность некоторых профессий не гарантирует высокую оплату труда. Например, фармацевты и провизоры, хотя и являются нужными специалистами, зарабатывают меньше среднерыночных показателей, получая в среднем около 65−66 тысяч рублей. Еще ниже находятся доходы поваров, пекарей и кондитеров — чуть больше 59 тысяч рублей, а медсестры и санитарки получают примерно 53 тысячи рублей. Самая скромная оплата предусмотрена для низкоквалифицированного персонала, такого как дворники, чей ежемесячный доход редко превышает 38 тысяч рублей.