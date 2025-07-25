Когда в Екатеринбурге выйдут на маршруты новые автобусы-гармошки

Машины изготовлена в Волгограде, и тест-драйвом для них стал путь в Екатеринбург — они преодолели своим ходом более 1700 километров. Сейчас несколько автобусов уже проходят обкатку на городских улицах.
Телеканал ОТВ сообщает, что длина каждого автобуса 18 метров и он может вмещать около 180 пассажиров. Из современной начинки здесь есть валидаторы, USB-разъемы для подзарядки телефонов, установлены системы климат-контроля и «Умный город» (последний подсчитывает количество пассажиров и «зайцев»). Как отмечают водители, новые автобусы-гармошки удобны в управлении и маневренные — легко проходят повороты и узкие места на дорогах.
Курсировать по улицам города 12 машин будут уже через неделю. Еще три единицы транспорта останутся в резерве и будут подменять «коллег» на время прохождения техобслуживания.
Задействован современный транспорт будет на маршрутах с высоким пассажиропотоком — № 51 и № 49.