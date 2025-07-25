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В Госдуме сообщили, что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

С 1 августа начнётся автоматический перерасчёт страховой части пенсий для работающих пенсионеров.

С 1 августа начнётся автоматический перерасчёт страховой части пенсий для работающих пенсионеров. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. Прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году, накапливал пенсионные баллы и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

Колунов подчеркнул, что перерасчёт пройдёт в беззаявительном порядке — пенсионерам не нужно подавать документы или обращаться в Пенсионный фонд. Изменения коснутся только страховой части выплат и будут зависеть от количества накопленных баллов.

Соответствующий закон был принят в июне 2024 года. Как пояснил парламентарий, индексация пенсий проходит в два этапа: сначала по уровню инфляции, затем — по доходам Социального фонда. Отдельно рассчитывается прибавка для работающих пенсионеров на основе их страховых отчислений.

Таким образом, с начала августа миллионы россиян, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию, получат повышенные выплаты без дополнительных действий со своей стороны.

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