В Госдуме сообщили, что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

С 1 августа начнётся автоматический перерасчёт страховой части пенсий для работающих пенсионеров. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. Прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году, накапливал пенсионные баллы и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.