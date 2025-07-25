Суд обязал вернуть причалы в бухте Улисс Владивостока государству

Среди ответчиков ООО «Нико-Ойл ДВ» признало исковые требования и согласилось с решением суда. В то же время ООО «ПКФ “СВАТ КО”» отказалось признавать претензии, сообщив, что договор аренды и передача объектов были оформлены без задолженностей и претензий. Ранее в интересах Министерства обороны судом были наложены аресты на 62 объекта недвижимости в бухте Улисс, что связано с текущими судебными разбирательствами.