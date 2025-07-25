Суд обязал вернуть причалы в бухте Улисс Владивостока государству

В пятницу, 25 июля, Арбитражный суд Приморского края огласил решение по делу А51−7363/2025, полностью удовлетворив иск Генпрокуратуры Российской Федерации к ООО «Нико-Ойл ДВ», ООО «ПКФ “СВАТ КО”», ФГКУ «1976 ОМИС» Министерства обороны, а также Министерству земельных и имущественных отношений Приморского края. Суд признал сделки с недвижимостью в бухте Улисс города Владивостока недействительными и обязал ответчиков вернуть спорные объекты в собственность Российской Федерации, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Приморского края.
Решение суда подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон имеется месяц на подачу апелляционной жалобы. Дело касается земель оборонного и специального назначения и причальных сооружений в бухте Улисс, которые Министерство обороны ранее передавало частным компаниям. Генпрокуратура оспаривает законность этих сделок, утверждая, что они были совершены с нарушениями.
Среди ответчиков ООО «Нико-Ойл ДВ» признало исковые требования и согласилось с решением суда. В то же время ООО «ПКФ “СВАТ КО”» отказалось признавать претензии, сообщив, что договор аренды и передача объектов были оформлены без задолженностей и претензий. Ранее в интересах Министерства обороны судом были наложены аресты на 62 объекта недвижимости в бухте Улисс, что связано с текущими судебными разбирательствами.
Генпрокуратура настаивает на возврате государственных объектов, которые, по её мнению, были незаконно переданы частным структурам. Таким образом, фактические последствия для ответчиков включают не только возврат спорных объектов недвижимости, но и правовые ограничения на дальнейшее использование спорных участков и строений.
Арбитражный суд Приморского края подтвердил позицию Генпрокуратуры о ничтожности сделок, что подкрепляет усилия государственных органов по обеспечению законности распоряжения недвижимостью стратегического значения.