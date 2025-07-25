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На набережной Тухачевского в Омске начали подготовку к масштабному ремонту

В Омске оградили участок набережной Тухачевского — по словам очевидцев, забор начинается от здания ГИМС МЧС на Кемеровской, 1/1.

На набережной установили знаки, информирующие о начале ремонтных работ. По данным Om1, с 22 июля на склоне Иртыша в этом районе стартовали работы по демонтажу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений. Также запланирована вырубка поросли на бетонном откосе и вдоль проезжей части.

Решение привести в порядок зелёные насаждения связано с подготовкой к масштабному благоустройству, намеченному на 2026 год. Капитальный ремонт охватит участок набережной Тухачевского протяжённостью 800 метров — от улицы Таубе до Кемеровской.