На набережной Тухачевского в Омске начали подготовку к масштабному ремонту

На набережной установили знаки, информирующие о начале ремонтных работ. По данным Om1, с 22 июля на склоне Иртыша в этом районе стартовали работы по демонтажу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений. Также запланирована вырубка поросли на бетонном откосе и вдоль проезжей части.