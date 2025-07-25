В Волгоградской области обнаружили сметану и творог сомнительного качества

На площадке индивидуального предпринимателя в Волгоградской области были оформлены документы на творог и сметану, выработанные из нелогичного объема сырья. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Так, из 50 кг сырого молока произвели 15 кг творога и 5 кг сметаны. Однако это фактически невозможно при расчете количества сырья и выработанной готовой продукции.
В результате были нарушены требования законодательства и технического регламента в сфере безопасности пищевой продукции. Кроме этого, не соблюдены правила оформления ветеринарных сопроводительных документов и нарушена прослеживаемость продукции.
Уполномоченному лицу направлено уведомление о выявленных нарушениях. Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Записи журналов в компоненте информационной системы аннулированы.