В Беларуси убрали около 15% зерновых и зернобобовых культур

Вытереблено льна на 12 тыс. га, что составляет 25% запланированных площадей. Скошено трав второго укоса на площади 717 тыс. га — 67% плана. Заготовлено сена более 265 тыс. т (37% плана), сенажа — 10 млн 360 тыс. т (74% плана), в том числе в полимерной упаковке 273 тыс. т.