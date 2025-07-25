Завод во Фролово Волгоградской области заплатит ущерб за вред экологии

Жители Фролово Волгоградской области добились своего: они очень давно жаловались на завод, который отравляет им воздух, и их услышал Росприроднадзор. На Донской электрометаллургический завод приехали инспекторы ведомства вместе с экспертами лаборатории ЦЛАТИ. Выявили серьезные нарушения.