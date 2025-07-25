Завод во Фролово Волгоградской области заплатит ущерб за вред экологии

Жители Фролово Волгоградской области добились своего: они очень давно жаловались на завод, который отравляет им воздух, и их услышал Росприроднадзор. На Донской электрометаллургический завод приехали инспекторы ведомства вместе с экспертами лаборатории ЦЛАТИ. Выявили серьезные нарушения.
— Воняет на весь город, выходят токсичные вещества. Рядом школа, и детский садик, и дети всем этим дышат. То смог, то едкий рыжий дым, все потравлено, — жалуются жители Фролово.
Как выяснили в Росприроднадзоре, предприятие работает без экологического разрешения, не прописаны нормативы и лимиты на отходы, выбросы. К тому же специалисты завода искажают экологическую отчетность. На территории предприятия происходит бесконтрольный сброс отходов.
В ведомстве сейчас рассчитывают размер причиненного природе ущерба, сумма штрафа может быть очень большой.