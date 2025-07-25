В Башкирии расширен перечень льготников по жилью от госзастройщика

«Мы уверены, что такие предложения помогут обеспечить доступным и качественным жильем тех, кто в этом особенно нуждается. Наша цель — создать условия для комфортного проживания каждого жителя республики и поддержать те категории граждан, которые испытывают наибольшие трудности в решении жилищных вопросов», — сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.