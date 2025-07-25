В Башкирии расширен перечень льготников по жилью от госзастройщика

В Башкирии расширили перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение квартир у Фонда развития жилищного строительства РБ (ФРЖС РБ). Об этом сообщает Минстрой Башкирии. Стоимость квартир начинается от 61 тыс. рублей за квадратный метр.
Право на покупку жилья по льготной цене теперь имеют следующие категории граждан:
— Семьи с ребенком, которому не исполнилось 7 лет;
— Семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет;
— Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей (включая усыновленных и принятых под опеку), до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет — при условии обучения в образовательной организации на очной основе;
— Получатели государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
— Работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий на территории Республики Башкортостан и аккредитованных в соответствии с установленными положениями;
— Собственники и наниматели жилых помещений, которые проживают в домах, подлежащих комплексному развитию территории жилой застройки.
— Ветераны труда;
«Мы уверены, что такие предложения помогут обеспечить доступным и качественным жильем тех, кто в этом особенно нуждается. Наша цель — создать условия для комфортного проживания каждого жителя республики и поддержать те категории граждан, которые испытывают наибольшие трудности в решении жилищных вопросов», — сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.
В настоящее время у застройщика готовые квартиры реализуются в городах: Уфа, Стерлитамак, Кумертау, Туймазы, Октябрьский, Дюртюли.
Фонд развития жилищного строительства РБ строит в республике жилье с 2014 года. За это время введено в эксплуатацию порядка 1 млн квадратных метров жилья.