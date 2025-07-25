КамАЗ с 1 августа переходит на четырехдневную рабочую неделю

Как сообщал «Ъ Волга-Урал», за шесть месяцев 2025 года КамАЗ реализовал на 20,7% меньше крупнотоннажных грузовиков. Компания продала более 6,4 тыс. автомобилей, при этом доля организации на рынке выросла с 16% до 31,7%. В пресс-службе компании из Набережных Челнов пояснили, что в статистику не входят автомобили, поставленные организацией силовым структурам, а также что на предприятии не собираются вносить изменения в планы. Само снижение рынка, отмечается, было спрогнозировано еще в прошлом году.