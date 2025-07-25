Спрос на иностранную валюту резко упал в Казахстане

Также сильно «просел» и евро. Здесь нетто-продажи составили всего лишь 1,1 млрд тенге — это в 12 раз меньше, чем было в мае. Это также самый маленький показатель для 2025 года. Также упал спрос и на китайскую валюту. Нетто-продажи юаня в июне оказались отрицательными — минус 16,6 млн тенге.