Спрос на иностранную валюту резко упал в Казахстане

В мае мы рассказывали о том, что спрос на доллары среди населения Казахстана вырос сразу в 2,5 раза за месяц — до 162 млрд тенге. Первый месяц лета эту тенденцию не продолжил.
Согласно данным Национального банка РК, спрос на американскую валюту в Казахстане за месяц упал сразу на 32,28%. Нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) опустились до 109 млрд тенге.
При этом в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях «чистые» продажи оказались отрицательными: минус 170,6 млн тенге и минус 422 млн тенге соответственно. Это значит, что население этих регионов чаще продавало доллары, чем покупало.
Что касается рубля, то он уже седьмой месяц подряд находится в глубоком «минусе». Нетто-продажи просели еще сильнее — до минус 40,5 млрд тенге. Это самый сильный «перекос» за все время.
Также сильно «просел» и евро. Здесь нетто-продажи составили всего лишь 1,1 млрд тенге — это в 12 раз меньше, чем было в мае. Это также самый маленький показатель для 2025 года. Также упал спрос и на китайскую валюту. Нетто-продажи юаня в июне оказались отрицательными — минус 16,6 млн тенге.
Это уже второй раз за год, когда китайскую валюту чаще продают, чем покупают — предыдущий раз такое явление фиксировалось в марте. Исключением в июне стал фунт стерлингов.
. Нетто-продажи британской валюты достигли 498 млн тенге — это в 2,2 раза больше, чем было месяцем ранее. Текущий показатель также оказался максимальным для 2025 года. В целом за первую половину 2025 года жители Казахстана приобрели долларов на 707,1 млрд тенге «чистыми», а евро — на 99,4 млрд тенге. А по российской валюте наоборот — сумма проданных в обменники рублей превысила покупки на 148 млрд тенге.