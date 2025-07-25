Где в Казахстане самые дешевые квартиры летом 2025 года

Покупка жилья в Казахстане остаётся одной из самых обсуждаемых тем, особенно для тех, кто ищет бюджетные варианты. Лето 2025 года — время, когда рынок недвижимости демонстрирует относительную стабильность, но с заметными региональными различиями в ценах. Если вы хотите приобрести квартиру по минимальной стоимости, важно знать, где искать и какие факторы влияют на цену. Эта статья расскажет для El.kz, в каких городах Казахстана летом 2025 года можно найти самые доступные квартиры, опираясь на актуальные данные и тренды рынка недвижимости.
Общая ситуация на рынке недвижимости Казахстана
Рынок жилья в Казахстане в 2025 году продолжает демонстрировать умеренный рост цен, хотя в некоторых регионах наблюдается стабилизация или даже снижение. По данным Бюро национальной статистики, в марте 2025 года средняя стоимость нового жилья составила 505 075 тенге за квадратный метр, а вторичного — 531 676 тенге за квадратный метр. С начала года на вторичном рынке зафиксировано небольшое снижение цен (на 0,4% в апреле 2025 года), что может быть связано с сезонными колебаниями и снижением спроса в некоторых регионах.
Цены в мегаполисах, таких как Алматы и Астана, значительно выше, чем в менее крупных городах. В 2024 году число сделок купли-продажи жилья выросло на 24% по сравнению с предыдущим годом, что указывает на высокий спрос, особенно в крупных городах.
К слову, ипотечные программы, такие как «7−20−25», ограничивают максимальную стоимость жилья (например, до 25 млн тенге в мегаполисах), что делает бюджетные варианты более востребованными.
Однако в некоторых регионах цены остаются значительно ниже среднего, что делает их привлекательными для покупателей с ограниченным бюджетом. Рассмотрим города, где летом 2025 года можно найти самые дешёвые квартиры.
Топ-5 городов с самыми доступными квартирами
Кызылорда: лидер по доступности
Кызылорда стабильно удерживает позицию города с самыми низкими ценами на жильё в Казахстане. По данным портала Krisha.kz, в ноябре 2024 года средняя стоимость квартиры в Кызылорде составляла 11,8 млн тенге, а однокомнатные квартиры предлагались в среднем за 7,5 млн тенге. Летом 2025 года ситуация остаётся схожей: средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке составляет около 237 000−250 000 тенге, а в новостройках — около 300 000 тенге.
Почему так дёшево?
Кызылорда не является крупным экономическим или туристическим центром, что снижает интерес к недвижимости. Новостроек в городе меньше, чем в мегаполисах, а вторичный рынок преобладает, предлагая более доступные варианты.
Однокомнатная квартира (30−35 кв. м) в панельном доме 1980-х годов на окраине Кызылорды может стоить 7−8 млн тенге. За 12 млн тенге реально найти двухкомнатную квартиру в аналогичных домах.
Тараз: бюджетный вариант с перспективами
Тараз занимает второе место по доступности жилья. Средняя стоимость квартиры в ноябре 2024 года составляла 15 млн тенге, а однокомнатные квартиры предлагались за 9,5−10,5 млн тенге. Цена за квадратный метр в 2024 году была около 302 000 тенге, что значительно ниже, чем в мегаполисах. Летом 2025 года цены остаются стабильными, с минимальным ростом (около 2% за год).
Почему выбирают Тараз?
Город активно благоустраивается, что делает его привлекательным для жизни. Коммунальные услуги и повседневные расходы в Таразе ниже, чем в Алматы или Астане.
На рынке представлены как вторичное жильё, так и новостройки по доступным ценам.
Однокомнатная квартира в кирпичном доме 1990-х годов постройки может стоить 9−11 млн тенге, а двухкомнатная — около 14 млн тенге.
Ищите жильё в центральных районах Тараза, где инфраструктура более развита, но цены всё ещё остаются доступными.
Талдыкорган: компактный город с низкими ценами
Талдыкорган входит в тройку лидеров по дешевизне жилья. Средняя стоимость квартиры в 2024 году составляла 15,4 млн тенге, с ценами на однокомнатные квартиры от 11,2 млн тенге. Цена за квадратный метр в новостройках — около 350 000 тенге, а на вторичном рынке — около 300 000 тенге.
Талдыкорган не испытывает ажиотажного спроса, что удерживает цены на низком уровне. В городе появляются новые жилые комплексы, но их стоимость остаётся ниже, чем в крупных городах.
Талдыкорган находится в 250 км от Алматы, что делает его привлекательным для тех, кто хочет жить недалеко от мегаполиса, но сэкономить.
Однокомнатная квартира в новостройке с черновой отделкой (40 кв. м) может стоить 12−14 млн тенге.
Проверяйте застройщиков, так как некоторые новые жилые комплексы могут не иметь всех необходимых разрешений.
Актобе: доступное жильё на западе
Актобе — один из лидеров по низким ценам на новостройки. В марте 2025 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляла 288 203 тенге, что делает город одним из самых доступных для покупки первичной недвижимости. Вторичный рынок чуть дороже — около 389 700 тенге за квадратный метр в апреле 2025 года.
Актобе — важный промышленный центр, но цены на жильё остаются низкими из-за умеренного спроса. В городе есть как старый жилой фонд, так и новые комплексы от крупных застройщиков. В 2024 году цены на жильё в Актобе выросли на 8,9%, но остаются ниже средних по стране.
Однокомнатная квартира (35 кв. м) в новостройке с предчистовой отделкой может стоить 10−12 млн тенге.
Обратите внимание на новостройки в развивающихся районах, таких как Батыс-2, где цены ниже, а инфраструктура активно развивается.
Жезказган: скрытая жемчужина для экономных
Жезказган — менее известный, но крайне бюджетный вариант. Средняя стоимость квартиры в 2024 году составляла около 10−12 млн тенге за однокомнатную и 14−16 млн тенге за двухкомнатную. Цены за квадратный метр на вторичном рынке — около 300 000 тенге.
Жезказган — небольшой город с ограниченной экономической активностью, что снижает цены. Большинство предложений — это квартиры в домах советской постройки. Город постепенно развивается благодаря горнодобывающей отрасли.
Однокомнатная квартира в панельном доме 1970-х годов (30 кв. м) может стоить 8−10 млн тенге.
Покупатели учитывают в цене удалённость Жезказгана от крупных центров при выборе жилья.
Сравнение цен: новостройки против вторичного рынка
В 2025 году вторичный рынок в небольших городах, таких как Кызылорда и Актобе, часто предлагает более низкие цены, чем новостройки.
Средняя цена новостроек в больших городах страны — 505 075 тенге за кв. м, но в Актобе и Кызылорде она может быть ниже (280 000−300 000 тенге).
Средняя цена вторичного жилья — 531 676 тенге за кв. м, но в Кызылорде и Таразе цены опускаются до 237 000−302 000 тенге.
Однако вторичное жильё может требовать ремонта, что увеличивает итоговые затраты. Новостройки, напротив, часто сдаются с предчистовой отделкой, что удобно для тех, кто хочет быстро въехать.
Факторы, которые нужно учесть при покупке
Вторичный рынок в бюджетных городах часто представлен домами 1970−1990-х годов. Проверяйте коммуникации и общее состояние дома. Кызылорда и Жезказган уступают по уровню инфраструктуры Алматы или Астане.
Программы вроде «7−20−25» ограничивают максимальную стоимость жилья, что делает Кызылорду и Тараз идеальными для таких сделок. Эксперты также прогнозируют рост цен на жильё в 2025 году на 5,8% для новостроек и 6,2% для вторичного рынка, так что покупка сейчас может быть выгодной инвестицией.
Прогноз на лето 2025 года
Лето традиционно считается низким сезоном на рынке недвижимости, что может привести к временному снижению цен или появлению скидок. Однако в 2025 году рост инфляции и строительных затрат, вероятно, продолжит подталкивать цены вверх, особенно в новостройках. В Кызылорде, Таразе, Талдыкоргане, Актобе и Жезказгане цены останутся наиболее доступными, но покупателям стоит действовать быстро, пока рынок не начал новый виток роста.