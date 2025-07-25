Минимум в полтора раза дороже: во сколько обойдется учеба в вузах в кредит

Стоимость одного года обучения в 2025/2026 учебном году в одном из самых дорогих вузов страны МИТСО, как и прежде, зависит от выбранной специальности, но в этом году несколько подорожала. Теперь она составляет 4800−5860 рублей, в прошлом году она стартовала от 4320 и доходила до 5280 рублей.