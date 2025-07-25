Минимум в полтора раза дороже: во сколько обойдется учеба в вузах в кредит

У белорусских вузов на прошлой неделе начался основной этапа вступительной кампании. Скоро станет понятно, кто из абитуриентов может претендовать на бюджетную форму обучения, а кто сможет получать высшее образование только на платной основе.
Если справляться с такими оплатами семья не в состоянии, выход есть — взять в банке кредит, тем более сразу несколько белорусских банков готовы помочь профинансировать обучение и дать на эти цели займы.
Сколько сейчас стоит один год обучения и во сколько выльется итоговая сумма, если оплачивать с помощью кредита, разбирался корреспондент Sputnik.
Стоимость обучения
В главном IT-вузе страны — БГУИР — учеба на факультете компьютерных сетей и систем по состоянию на июль 2025-го, как и годом ранее, составляет до 4910 рублей. В такую же сумму обойдется и учеба на первом курсе на факультете информационных технологий и управления и инженерно-экономическом факультете.
Учеба на других факультетах этого вуза обойдется дешевле — от 2975 рублей (на четвертом курсе) до 4300 (на первом).
В альма-матер белорусских медиков — БГМУ — также уже есть расценки на 2025/2026 учебный год. Стоимость обучения на стоматолога, как и прежде, составляет для белорусских студентов 5544 рублей, а на специальностях «лечебное дело», «педиатрия» и «фармация» (дневная форма подготовки) — по 4740 рублей за курс.
В Минском государственном лингвистическом университете год обучения для первокурсников составляет 4 224 рублей, а в БГУ стоимость обучения зависит от факультета и для первого курса стартует от 4016 белорусский рублей и доходит до 6372 рубля.
Стоимость одного года обучения в 2025/2026 учебном году в одном из самых дорогих вузов страны МИТСО, как и прежде, зависит от выбранной специальности, но в этом году несколько подорожала. Теперь она составляет 4800−5860 рублей, в прошлом году она стартовала от 4320 и доходила до 5280 рублей.
Кредитные предложения
Взять заем на учебу можно только в трех белорусских банках — Беларусбанке, Белинвестбанке и Белагропромбанке. Самый выгодный вариант, как и прежде, у Беларусбанка.
В этом финучреждении можно взять льготный кредит на получение первого высшего образования (на дневном) по президентскому указу № 616 от 17 декабря 2002 года.
Однако оплатить обучение целиком за счет кредита не получится, ведь сумма займа, по условиям кредитования, не может превышать 70% стоимости обучения за учебный год.
Выдаваться он будет частями на протяжении всего периода обучения, срок кредитования — до 5 лет.
Если семья будущего студента не соответствует требованиям на получение льготного кредита, взять займ у Беларусбанка на обучение все равно можно — даже без справок о доходах. Кстати, условия кредитования за последнее время изменились и стали более выгодными.
Несколько месяцев назад процентная ставка годовых была ставка рефинансирования плюс 7%, то теперь плюс 4%, то есть 13,75%. Срок кредита составляет до 11 лет.
Кредит «Студенческий» можно оформить у Белагропромбанка. В настоящее время заем оформляется под 15,25% годовых (СР + 5,5 п.п.) для участников детской сберегательной программы «Расти большой!» и для держателей студенческой карточки этого банка, а для всех остальных категорий граждан — под 16,25% годовых (СР + 6,5 п.п.).
Максимальная сумма этого кредита определяется с учетом дохода заявителя, но она не будет превышать стоимость обучения.
Кредит на учебу в вузах дадут на срок до 11 лет, а вернуть его надо будет в течение 5 лет после получения диплома.
Белинвестбанк также выдает тематические кредиты на обучение под названием «Хочу учиться», но на других условиях.
Взять у банка можно до 15 тысяч белорусских рублей на срок до 75 месяцев под 18,60% годовых. Несколько месяцев назад ставка была немного ниже — 17,68% годовых.
Кредитные реалии
Возьмем для расчета итоговых затрат среднюю стоимость обучения в высших учебных заведениях страны — 4000 белорусских рублей. Если льготный кредит не положен, то все равно кредитоваться лучше у Беларусбанка, который предлагает кредит под 13,75% годовых. Выдается она срок до 11 лет.
Поскольку прокредитовать банк сможет только 70% от необходимой суммы, то рассчитывать можно только на займ в размере 2800 рублей, 1200 рублей придется заплатить своих.
Так, чтобы взять в Беларусбанке кредит на обучение в размере 2800 рублей на полный срок кредитования, среднемесячный доход за последние три месяца должен составлять не менее 542 рублей.
Ежемесячно за пользование займом придется вносить платежи в размере почти 80 рублей, из них почти 48 рублей — это платеж по основному долгу и чуть более 32 рублей — по процентам.
За весь срок пользования кредитом размер выплаченных процентов превысит 3000 белорусских рублей. То есть по факту один год обучения в вузе, оплаченный в кредит, вместо 4000 рублей обойдется в 7000.
То есть обучение в кредит обойдется минимум в полтора раза дороже. А если прокредитоваться в других баках, которые предоставляют студенческие кредиты, переплата будет еще выше.