Средняя номинальная зарплата узбекистанцев за год выросла на 17,2%

В тройку регионов с высокими зарплатами вошли Ташкент (10,1 млн сумов), Навоийская (7,4 млн сумов) и Ташкентская (5,6 млн сумов) области. Зарплаты ташкентцев за год выросли на 18,8%, навоийцев — на 13,4%, жителей столичного региона — на 15,3%.