Средняя номинальная зарплата узбекистанцев за год выросла на 17,2%

По сравнению с тем же периодом 2021 года, заработная плата жителей республики выросла вдвое.
В тройку регионов с высокими зарплатами вошли Ташкент (10,1 млн сумов), Навоийская (7,4 млн сумов) и Ташкентская (5,6 млн сумов) области. Зарплаты ташкентцев за год выросли на 18,8%, навоийцев — на 13,4%, жителей столичного региона — на 15,3%.
Самые низкие показатели зафиксированы в Кашкадарьинском и Сурхандарьинском регионах — 4,1 млн и 4,2 млн сумов соответственно.
Самую высокую зарплату по Узбекистану получают работники банков, страховых компаний — 16,2 млн сумов. В телекоммуникационной отрасли — 14,7 млн сумов.
Меньше всего получают работники систем здравоохранения и социальной защиты — 3,69 млн сумов.