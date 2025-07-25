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Средняя номинальная зарплата узбекистанцев за год выросла на 17,2%

В январе-июне 2025 года средняя номинальная зарплата в Узбекистане составила 5,9 млн сумов, посчитал Нацкомстат. Годовой рост составил 17,2%.

Источник: Правда Востока

По сравнению с тем же периодом 2021 года, заработная плата жителей республики выросла вдвое.

В тройку регионов с высокими зарплатами вошли Ташкент (10,1 млн сумов), Навоийская (7,4 млн сумов) и Ташкентская (5,6 млн сумов) области. Зарплаты ташкентцев за год выросли на 18,8%, навоийцев — на 13,4%, жителей столичного региона — на 15,3%.

Самые низкие показатели зафиксированы в Кашкадарьинском и Сурхандарьинском регионах — 4,1 млн и 4,2 млн сумов соответственно.

Самую высокую зарплату по Узбекистану получают работники банков, страховых компаний — 16,2 млн сумов. В телекоммуникационной отрасли — 14,7 млн сумов.

Меньше всего получают работники систем здравоохранения и социальной защиты — 3,69 млн сумов.