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В Башкирии общая выдача кредитов в июне выросла на 3% к маю

Денежный объём займов увеличился на 7,6%.

Источник: Башинформ

В июне жителям Башкирии во всех сегментах кредитования было выдано 83,95 тысяч займов на 24,17 млрд руб., следует из данных Объединённого кредитного бюро. Активность выросла на 3,2% по выдаче и на 7,6% по суммам (май: 81,37 тыс. кредитов на 22,47 млрд руб.).

ОКБ анализирует данные по 50 самым экономически активным регионам. За год общее количество выдач снизилось на 55%, объем — на 59%.

Более трети выдачи в июне 2025 пришлось на ипотеку (35%), а год назад доля займов на жильё приближалась к половине — 42%.

Доля кредитов наличными за год не изменилась и осталась на уровне 31%.

Кредитных карт стали брать больше: 16% против 14% год назад.

Автокредиты: занимали долю 11% год назад, теперь 16%.

Доля POS-кредитов (товарные, или кредиты на кассе) — без изменений: 1%.

Как сообщалось ранее, выдача ипотек в Башкирии в июне подросла на 4%, при этом доля льготных ипотек сокращается.

Автокредитов в республике взяли в июне на 15% больше, чем в мае.

Выдача кредитных карт, сокращавшаяся большими скачками, резко замедлила снижение, а кредитов на кассе (которые тоже показывали динамику быстрого снижения) жители региона получили на 7% больше, чем в мае.