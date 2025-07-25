В Башкирии общая выдача кредитов в июне выросла на 3% к маю

В июне жителям Башкирии во всех сегментах кредитования было выдано 83,95 тысяч займов на 24,17 млрд руб., следует из данных Объединённого кредитного бюро. Активность выросла на 3,2% по выдаче и на 7,6% по суммам (май: 81,37 тыс. кредитов на 22,47 млрд руб.).