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Дарение недвижимости близким родственникам в Челябинске подешевело

Южноуральцы теперь смогут передать квартиру или земельный участок близким родственникам со скидкой 50% на нотариальные услуги.

Источник: Shutterstock

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Это решение поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, особенно пенсионеров, которые сталкивались с высокими расходами при оформлении дарственных.

С начала 2025 года все договоры дарения недвижимости, даже между родственниками, требуют обязательного нотариального заверения. Услуги нотариуса обходились в 25−30 тысяч рублей, что стало серьезным бременем для многих семей. Ранее такие сделки оформлялись бесплатно, без госпошлины и налога на доход.

«При оформлении дарения между пенсионерами и их детьми или внуками люди часто сталкиваются с финансовыми трудностями. Новый закон призван поддержать семьи», — говорится в пояснительной записке к документу.

Льгота распространяется на близких родственников: родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, братьев и сестер (включая неполнородных). Также она касается усыновителей и усыновленных.

Нотариальное заверение ввели для защиты дарителей, особенно пожилых. Нотариус проверяет, осознают ли участники сделки ее последствия. Однако дарение не всегда возможно: например, нельзя подарить недвижимость, принадлежащую несовершеннолетнему, даже его родителям.