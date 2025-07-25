Дарение недвижимости близким родственникам в Челябинске подешевело

С начала 2025 года все договоры дарения недвижимости, даже между родственниками, требуют обязательного нотариального заверения. Услуги нотариуса обходились в 25−30 тысяч рублей, что стало серьезным бременем для многих семей. Ранее такие сделки оформлялись бесплатно, без госпошлины и налога на доход.