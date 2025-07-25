БелЖД отменила поезд из Минска и изменила расписание других. Но только на день

Причиной этому назвали плановый ремонт железнодорожного моста на втором главном пути перегона «Пуховичи — Талька».
Перевозчик отменил поезд № 752 «Минск — Гомель» и назначил другой межрегиональных линий бизнес-класса из столицы в областной центр (№ 756, отправление из Минска в 20:26) на 4 августа.
Отдельные поезда региональных линий экономкласса в этот день будут идти с измененным маршрутом и по измененному расписанию на участке «Минск-Осиповичи».
Узнать расписание конкретного состава можно на официальном сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра перевозчика.
«Белорусская железная дорога» извинилась перед пассажирами за временные неудобства.