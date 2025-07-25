25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональные данные клиентов крупной сети строительных магазинов утекли в интернет, сообщили БЕЛТА в Национальном центре защиты персональных данных.
Утечка персональных данных произошла в результате несанкционированного доступа к информационной системе ООО «Астомстрой» (сеть строительных магазинов MILE).
По информации, предоставленной центру оператором, утечка коснулась более 109 тыс. субъектов персональных данных.
Факт инцидента установлен 24 июля, а среди затронутых данных клиентов ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, номер карты программы лояльности, даты регистрации/деактивации.
Оператор оперативно заблокировал доступ к уязвимому модулю. Проводится проверка.
ООО «Астомстрой» обязуется уведомить всех лиц, затронутых утечкой.
В Национальном центре защиты персональных данных призвали клиентов MILE проявлять осторожность и быть внимательными в случае поступления звонков с незнакомых номеров. Не следует сообщать незнакомцам конфиденциальные сведения о себе. Также не стоит скачивать по просьбе незнакомцев приложения, а также открывать ссылки и вложения, направленные по электронной почте. -0-