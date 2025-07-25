Персональные данные клиентов крупной сети строительных магазинов утекли в интернет

В Национальном центре защиты персональных данных призвали клиентов MILE проявлять осторожность и быть внимательными в случае поступления звонков с незнакомых номеров. Не следует сообщать незнакомцам конфиденциальные сведения о себе. Также не стоит скачивать по просьбе незнакомцев приложения, а также открывать ссылки и вложения, направленные по электронной почте. -0-