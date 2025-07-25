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Персональные данные клиентов крупной сети строительных магазинов утекли в интернет

Утечка персональных данных произошла в результате несанкционированного доступа к информационной системе ООО «Астомстрой» (сеть строительных магазинов MILE).

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональные данные клиентов крупной сети строительных магазинов утекли в интернет, сообщили БЕЛТА в Национальном центре защиты персональных данных.

Утечка персональных данных произошла в результате несанкционированного доступа к информационной системе ООО «Астомстрой» (сеть строительных магазинов MILE).

По информации, предоставленной центру оператором, утечка коснулась более 109 тыс. субъектов персональных данных.

Факт инцидента установлен 24 июля, а среди затронутых данных клиентов ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, номер карты программы лояльности, даты регистрации/деактивации.

Оператор оперативно заблокировал доступ к уязвимому модулю. Проводится проверка.

ООО «Астомстрой» обязуется уведомить всех лиц, затронутых утечкой.

В Национальном центре защиты персональных данных призвали клиентов MILE проявлять осторожность и быть внимательными в случае поступления звонков с незнакомых номеров. Не следует сообщать незнакомцам конфиденциальные сведения о себе. Также не стоит скачивать по просьбе незнакомцев приложения, а также открывать ссылки и вложения, направленные по электронной почте. -0-