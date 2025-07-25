В Перми строительство детской железной дороги оценили в 2,3 млрд рублей

Детскую дорогу длиной около 4 км планируется расположить вдоль Камы. Однопутный участок будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи через остановочный пункт «Набережная». На первом этапе обучаться на ДЖД смогут 950 детей. При этом детская дорога может быть включена в туристические маршруты Перми.