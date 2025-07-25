«КамАЗ» с 1 августа сократит рабочую неделю у ряда подразделений на день

На ГАЗе также сетуют на недоступность финансовых инструментов и фиксируют падение продаж на 60% в сегменте автобусов, на 40% среднетоннажных грузовиков и на 30% легкого коммерческого транспорта. До 3 августа работники ГАЗа находятся в оплачиваемом корпоративном отпуске, а с сентября завод будет определять режим работы по фактическому состоянию рынка.