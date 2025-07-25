Костин счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» — пятый корабль, построенный по проекту 1143. ВМФ СССР его передали в 1990 году. Впервые авианосный крейсер принял участие в боевых действиях в 2016—2017 гг. Во время сирийской кампании истребители совершили более 400 вылетов с его палубы. По возвращении корабль отправили на ремонт и модернизацию. Предполагалось, что в 2022 году авианосец вернется в работу.