Костин счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

«Его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая, — сказал Костин. — Я думаю… будет либо продан, либо утилизирован».
«Адмирал Кузнецов» — пятый корабль, построенный по проекту 1143. ВМФ СССР его передали в 1990 году. Впервые авианосный крейсер принял участие в боевых действиях в 2016—2017 гг. Во время сирийской кампании истребители совершили более 400 вылетов с его палубы. По возвращении корабль отправили на ремонт и модернизацию. Предполагалось, что в 2022 году авианосец вернется в работу.
В 2019 году пока корабль был на верфи на его борту произошел пожар. От сварочной искры загорелось разлитое в трюме топливо. Два человека погибли. Гендиректор Алексей Рахманов сообщал, что на восстановление крейсера от пожара потребуется около 350 млн руб.
В 2021 году член ВПК России Владимир Поспелов сообщил, что строительство нового авианосца может обойтись стране в 500 млрд руб.