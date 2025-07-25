Сигареты станут дороже в Беларуси с 1 августа 2025 года. Информация опубликована на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.
Согласно данным, с 1 августа на 15 копеек станут дороже сигареты «Корона элит», которые выпускаются компанией «Табак-инвест». Потяжелеют в цене на 35 копеек и сигареты Корона Super Slims. Указанные разновидности будут стоить с указанной даты по 4 рубля за пачку.
Вместе с тем с 1 августа сигареты NZ Charm Рэд и NZ Charm Браун, выпускаемые «Гродненской табачной фабрикой», станут дешевле на пять копеек и будут стоить 4,95 рубля.
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