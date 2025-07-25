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Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта

Теперь учётная ставка составляет 18%.

Источник: РИА "Новости"

До 18% снижена ключевая ставка решением Совета директоров Банка России сегодня, 25 июля. «Ключ» понижен сразу на 2 процентных пункта, что предсказывали аналитики.

Некоторые финансовые аналитики считают, что в случае заметного снижения учётной ставки людям перестанут быть интересными вклады, их внимание привлечёт фондовый рынок. Другие считают, что вклады останутся популярными при сохранении ставок выше 12−13%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для влияния ключевой ставки на инфляцию и экономику требуется не менее трёх кварталов. Максимальную в последнее время ставку на уровне 21% регулятор удерживал в течение семи месяцев (с конца октября 2024 до начала июня 2025). В июне «ключ» понизили до 20%. Теперь последовало очередное снижение — охлаждение рынка кредитования очевидное: потребительская активность снизилась, но вместе с тем снизилась кредитная активность малого и среднего бизнеса, а значит, и его операционная деятельность.

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