Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для влияния ключевой ставки на инфляцию и экономику требуется не менее трёх кварталов. Максимальную в последнее время ставку на уровне 21% регулятор удерживал в течение семи месяцев (с конца октября 2024 до начала июня 2025). В июне «ключ» понизили до 20%. Теперь последовало очередное снижение — охлаждение рынка кредитования очевидное: потребительская активность снизилась, но вместе с тем снизилась кредитная активность малого и среднего бизнеса, а значит, и его операционная деятельность.