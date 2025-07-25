Начинающих фермеров Прикамья поддержит краевой бюджет

В Пермском крае подвели итоги конкурса на получение гранта «Агростартап». В нем могли принять участие представители крестьянско-фермерских хозяйств, ИП и физические лица. Им необходимо было представить и защитить перед конкурсной комиссией бизнес-план.
По результатам отбора из 47 заявок отобрано 14 лучших проектов. Получателями грантовой поддержки стали фермы по разведению птицы, коз, крупного рогатого скота, предприятия по производству молока и мяса, выращиванию ягод в разных территориях края. Размеры грантов составят от 1,5 до 3,5 млн рублей.