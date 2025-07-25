Стало известно, на каком маршруте в Омске будут тестировать электробус

Машина рассчитана на 89 пассажиров, включая 31 сидячее место. Салон оборудован для перевозки маломобильных граждан, а низкий уровень пола и бесшумный ход повышают комфорт для пассажиров. Электробус адаптирован к работе в широком диапазоне температур — от −40 до +40 градусов. Одного заряда хватает на 250 километров, что позволяет эксплуатировать его с минимальными перерывами на подзарядку.