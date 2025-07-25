Стало известно, на каком маршруте в Омске будут тестировать электробус

Транспортное средство поступило в город для прохождения испытаний, которые продлятся почти два месяца. Электробус будет курсировать по маршруту № 4, связывающему железнодорожный вокзал и нефтезавод, где ранее работали троллейбусы.
Машина рассчитана на 89 пассажиров, включая 31 сидячее место. Салон оборудован для перевозки маломобильных граждан, а низкий уровень пола и бесшумный ход повышают комфорт для пассажиров. Электробус адаптирован к работе в широком диапазоне температур — от −40 до +40 градусов. Одного заряда хватает на 250 километров, что позволяет эксплуатировать его с минимальными перерывами на подзарядку.
Управлять новым транспортом будут водители с многолетним опытом работы. Если испытания пройдут успешно, электробус может быть включён в регулярные маршруты. Стоимость одной машины составляет около 38 миллионов рублей. Власти рассчитывают, что внедрение таких моделей поможет модернизировать городской транспорт и сделать его более экологичным.