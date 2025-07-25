Новый резидент «Преображенки» построит производство упаковочных материалов

Повышение инвестиционной активности — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». За первый квартал 2025 года инвесторы инвестировали в регион 90,5 млрд. рублей, что на 17,9 млрд. больше, чем годом ранее. Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн. рублей. «Максимальный упор сделали на привлечение инвестиций. Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей», — отмечал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.