Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 25 июля

Доллар подорожал на Br0,0034 — его курс составляет Br2,9473 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,001 и составил Br4,106 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0097 и составил Br3,703 за 100 российских рублей.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел на торгах 25 июля, доллар и юань подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0034 — его курс составляет Br2,9473 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,001 и составил Br4,106 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0097 и составил Br3,703 за 100 российских рублей.