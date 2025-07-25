В Перми детское кафе в ТЦ «Планета» закрыли из-за опасных нарушений

Суд принял решение закрыть детское кафе в торговом центре «Планета» в Перми из-за опасных нарушений санитарных норм, сообщает краевой суд.
Речь идёт о кафе «Суперленд», расположенном на 2 этаже ТЦ на шоссе Космонавтов, 162 Б. Главный врач краевого управления Роспотребнадзора инициировал проверку работы заведения, во время которой нашлись нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья людей.
Как установили специалисты, фрукты, яйца и мясо не имели сопроводительных документов, по которым можно было узнать их происхождение и качество. Сырые продукты хранились вместе с готовой продукцией, создавая условия для размножения бактерий, а 7 из 10 сотрудников кафе не были привиты по обязательным заболеваниям (корь, вирусный гепатит А и дифтерия).
«Ежедневные медосмотры на инфекции не проводились. Готовые блюда продавали не в день приготовления. Условия и сроки годности продуктов нарушались», — рассказывает Пермский краевой суд.
В отношении предпринимательницы был составлен протокол по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». На судебное заседание, во время которого рассматривалось дело, владелица общепита не пришла. Суд принял решение приостановить работу кафе на 20 суток.