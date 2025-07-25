В Перми детское кафе в ТЦ «Планета» закрыли из-за опасных нарушений

Как установили специалисты, фрукты, яйца и мясо не имели сопроводительных документов, по которым можно было узнать их происхождение и качество. Сырые продукты хранились вместе с готовой продукцией, создавая условия для размножения бактерий, а 7 из 10 сотрудников кафе не были привиты по обязательным заболеваниям (корь, вирусный гепатит А и дифтерия).